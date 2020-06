Dramma questo pomeriggio in via Guglielmo Marconi ad Albizzate, in provincia di Varese. E’ crollato il tetto di una palazzina: tre le vittime. L’allarme è scattato poco dopo le 17. Sul posto sono accorse numerose squadre dei vigili del fuoco e operatori del 118. Il crollo ha interessato un edificio ex industriale.

Sarebbero almeno quattro le persone rimaste sepolte o colpite dalle macerie. Un’altra ragazza che passava in strada ha riportato ferite ma non è in pericolo di vita (trasferita in codice giallo).

inlineadv

Crollo ad Albizzate: tre morti

Sono tre le persone decedute. Una mamma di 38 anni con bambino(di cinque anni) sono stati travolti direttamente dalle macerie sono morti sul colpo. Un secondo figlio, una neonata di un anno, è stata portata in ospedale gravissima, è morta in rianimazione a Gallarate.

Il fratello di nove anni che si trovava in bici poco lontano ed è illeso, così come il papà che si trovava sull’altro lato della strada. Un’altra ragazza che passava in strada ha riportato ferite lievi. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

Al momento non sono note le cause dell’improvviso crollo. Il Comando Vigili del Fuoco sta inviando sul posto anche mezzi specializzati. Presente anche l’autogru e il funzionario di guardia, per le prime indagini sul crollo. Sul posto anche il sindaco di Albizzate Mirko Zorzo e i carabinieri della compagnia di Gallarate. A venire giù un’ampia porzione di tetto lungo il fronte dell’edificio.