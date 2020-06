Per la quarta notte consecutiva le condizioni di Alex Zanardi rimangono stabili. “E’ una situazione oltremodo incoraggiante”, commentano i medici dell’ospedale di Siena, dove il campione è ricoverato dopo l’incidente in handbike.

Alex Zanardi, condizioni stabili: “Si valuta risveglio dal coma”

L’equipe di dottori dovrà quando e come risvegliare l’atleta dal coma farmacologico. Solo a quel punto potranno essere valutate le sue condizioni neurologiche.

Intanto il campione bolognese affronta una settimana definita “importante” dai medici che lo stanno seguendo. Consulti e briefing si susseguono per fare il punto della situazione.

L’incidente

L’incidente dell’ex pilota di Formula 1 si è verificato lo scorso venerdì 19 giugno. Zanardi è rimasto coinvolto in un grave sinistro strale sulla statale 146, in provincia di Siena.

Il campione era impegnato in Obiettivo tricolore, la staffetta in giro per l’Italia in handbike che vede la partecipazione di oltre 50 atleti paralimpici.

Stando alle prime ricostruzioni dell’incidente, l’handbike di Zanardi si sarebbe rovesciata andando a scontrarsi con un mezzo pesante che viaggiava nella corsia opposta.