Carabinieri arrestano 28enne. A finire in manette Alessio Galdiero, 28enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo nascondeva una pistola semiautomatica cal. 6,35 con 5 proiettili, tra l’armadio della camera da letto e la parete.

Qualiano, arrestato 28enne: nascondeva pistola in casa

A fare il ritrovamento dell’arma i Carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, durante una perquisizione domiciliare. Nelle disponibilità di Alessio Galdiero anche un grammo di hashish. Sotto sequestro la droga.

Il 28enne deve rispondere di detenzione di arma clandestina. Ora è al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. I militari sottoprranno la pistola ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata in fatti di sangue o intimidazione.