Casoria. Bomba esplosa davanti al portone di un palazzo e spari contro l’abitazione di una coppia. E’ stata una notte di terrore a Casoria, in provincia di Napoli, dove si sono verificati due raid nella stessa serata.

Notte di terrore a Casoria: prima esplode una bomba, poi 12 colpi di pistola

Stando ad una prima ricostruzione, ignoti hanno fatto esplodere un ordigno davanti al portone di ingesso di un condominio di Via Lecce. Portone e muro circostante sono stati danneggiati. Danni anche per un’autovettura parcheggiata in strada

A poca distanza di tempo e spazio, in Via Napoli alcuni soggetti – non ancora identificati – hanno esploso colpi d’arma da fuoco contro l’abitazione di una 48enne incensurata e di un 50enne già noto alle forze dell’ordine.

Dodici i bossoli 9×21 rinvenuti in strada dai cc della compagnia di Casoria. Cinque fori erano sugli infissi della finestra e del balcone.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica.