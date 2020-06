Adv728

Higuain e la Coppa Italia: un’amara serata. Il Napoli ha conquistato la Coppa Italia 2019-2020. La squadra di De Laurentis ha battuto la Juventus ai calci di rigore. L’ultimo quello decisivo è stato calciato da Milik e ha permesso agli azzurri di festeggiare l’ambito trofeo nazionale. Una vittoria che ha un sapore ancora maggiore poiché avvenuta contro Maurizio Sarri, ex tecnico partenopeo. Gonzalo Higuain, che non ha preso parte alla gara, e che non era neppure in panchina per il match di ieri, inquadrato dalle telecamere della RAI aveva il volto triste, in cuor suo ha capito che la Juventus lo ha ormai scaricato.

Higuain e la vittoria del Napoli in Coppa Italia

In alcuni scatti che girano sul web si vede il volto triste e amareggiato dell’ex Napoli. E pare che ormai il Pipita ormai si senta anche un ex calciatore della Juventus. Ieri il calciatore argentino anche nella serata di ieri ha collezionato l’ennesima delusione della sua esperienza in bianconero.

Intanto da ieri, tanti tifosi del Napoli stanno dedicando la vittoria a due ex Napoli, non solo Higuain ma anche Sarri. Per entrambi i tifosi del Napoli non hanno mai speso dolci parole dopo l’addio alla maglia azzurra, e così adesso sui social sono tanti i commenti da parte dei napoletani che dedicano in maniera ironica e goliardica la Coppa ai due ex. “Dedicata a Sarri e Higuain”, è il leitmotiv che si legge da più parti sui social network.

Gattuso visibilmente commosso ieri ha detto: “Il calcio mi ha dato tanto, per me è un lavoro serio e lo faccio con grande passione. So che non posso mollare una virgola. Dai miei giocatori voglio senso di appartenenza e rispetto. Credo molto in un Dio del calcio, quando fai le cose bene poi i risultati arrivano”.