L’esultanza di Politano dopo aver segnato il rigore alla Juve in Coppa Italia non è passata inosservata. Il giocatore ha voluto zittire i giocatori della Juve col classico dito davanti alla bocca. Un gesto che in tanti si sono chiesti a chi fosse rivolto. Politano, dopo aver segnato, si è girato verso la panchina della Juventus ha messo l’indice davanti alla bocca, come a dire: ‘state zitti’?. Ma con chi ce l’aveva l’ex attaccante di Inter e Sassuolo? Probabilmente con alcuni calciatori bianconeri seduti in panchina.

Il gesto è stato immortalato dalle telecamere della RAI e, di conseguenza, non è passato inosservato. L’ex esterno dell’Inter si è poi girato verso il direttore di gara Doveri come a dire: “Ma come hai fatto a non sentirli?”. Evidentemente c’è stato uno scambio di battute dell’azzurro con la panchina della Juventus.

Politano e il gesto dopo il rigore

La partita di Coppa Italia si è giocata a porte chiuse, senza tifosi avversari che possono inasprire il clima e quindi proprio per questo ci si chiede “A chi era rivolto quel gesto?”. Molto probabilmente era rivolto verso alcuni calciatori della panchina della Juventus che dovrebbero avergli detto qualcosa mentre si avviava verso il dischetto. Politano si è infuriato e tornando verso il cerchio del campo si è rivolto anche all’arbitro Doveri a cui ha riferito qualcosa, forse gli ha detto di aver sentito qualche parola che non gli è piaciuta.

Mattia Politano alla fine ha gioito con tutti i suoi compagni di squadra e per lui la gioia è stata doppia. Perché la Coppa Italia vinta con il Napoli è il primo titolo da professionista della sua carriera – ne aveva ottenuti sì ma solo a livello di calcio giovanile con la Roma. Politano dunque inizia bene la sua avventura con il Napoli. Tra Inter e Napoli in 23 partite non era riuscito a segnare mai.