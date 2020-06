Tragico incidente stradale ad Azzano Mella, in provincia di Brescia. Un giovane di 26 anni è morto in un sinistro che ha coinvolto un mezzo pesante. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente su cui indaga la polizia stradale. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica del 118, ma per il giovane non c’era più niente da fare.

Incidente ad Azzano Mella

Il giovane si è scontrato frontalmente contro un camion e il 26enne è morto all’istante tra lamiere accartocciate della vettura.

L’incidente, stando a quanto riporta l’Azienda regionale emergenza urgenza sul proprio sito, si è verificato attorno alle 6.30 sulla strada provinciale SpIX, all’altezza di una rotatoria. Due le persone coinvolte: il giovane di 26 anni e un uomo di 56 anni.

Quest’ultimo non ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale. Le sue condizioni sarebbero buone. I rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità nel sinistro sono affidati alla polizia stradale. Indagini in corso. Non si conosce ancora l’identità della vittima del tragico schianto.