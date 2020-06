Esame di maturità, frasi di in bocca al lupo per gli studenti. Iniziano il 17 giugno gli esami di maturità in Italia. Tutti gli studenti delle scuole superiori, al termine dei cinque anni di studio, devono affrontare il tanto temuto esame di maturità. Ma quest’anno sarà molto diverso a causa dell’emergenza Coronavirus. I ragazzi dovranno cimentarsi con una sola prova orale svolta osservando le norme di sicurezza.

In questi pochi giorni, quindi, gli studenti dovranno dimostrare le proprie competenze raggiunte e le capacità maturate nell’arco di questi cinque anni, nonostante il periodo complicato. Si tratta di giorni impegnativi e faticosi e con questo esame si termina un percorso che ha caratterizzato gli anni più spensierati e intensi dell’adolescenza.

In questo giorno di ansia ed emozione, si possono inviare delle frasi di in bocca al lupo per la maturità da sostenere. Citazioni ed aforismi possono essere d’aiuto per scrivere un messaggio che incoraggi il maturando ad affrontare la giornata d’esame.

Esame di maturità: frasi di in bocca al lupo

Vai avanti. Non fermarti, non indugiare nel tuo viaggio, ma cerca l’obiettivo che hai davanti (George Whitefield)

Per realizzare grandi cose, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare; non solo pianificare, ma anche credere (Anatole France)

Tanto vale che ti ci abitui subito: sarai esaminato per tutta la vita. Bisogna rendere i conti, dall’inizio alla fine, e che siano giusti! Il medico legale farà il totale dell’addizione. ( Daniel Pennac )

) Sono stato espulso da un liceo per aver copiato durante un esame di metafisica: leggevo nei pensieri del mio compagno vicino. ( Woody Allen )

) Sembra sempre impossibile, finché non viene fatto. (Nelson Mandela)

Notte di lacrime e preghiere,

La matematica non sarà mai il mio mestiere

( Antonello Venditti )

La matematica non sarà mai il mio mestiere ( ) Ma soprattutto che così come San Valentino è

Un’invenzione dell’industria dei cioccolatini per i cuori afflitti

La maturità altro non è

Che una grande invenzione di Mr. Antonello Venditti.

( Pinguini Tattici Nucleari )

Un’invenzione dell’industria dei cioccolatini per i cuori afflitti La maturità altro non è Che una grande invenzione di Mr. Antonello Venditti. ( ) Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni (Eleanor Roosevelt)

Non ho passato il mio esame in diverse occasioni. I miei amici, invece, sì.

Ora loro sono ingegneri e lavorano alla Microsoft.

Io invece ne sono il proprietario.

( Bill Gates)

Ora loro sono ingegneri e lavorano alla Microsoft. Io invece ne sono il proprietario. ( I tre elementi essenziali per ottenere qualsiasi cosa valga la pena avere sono: primo, lavoro duro; secondo, perseveranza; e terzo, buonsenso (Thomas Edison)

Se si giudica un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi, passerà la sua vita a credere di essere stupido. (Albert Einstein)

Leggi anche: Maturità 2020, come saranno gli esami al tempo del Covid-19