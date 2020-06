Niente prova scritta, solo colloquio orale, ingressi a scuola contingentati, obbligo di mascherina e distanziamento sociale: così si svolgerà il nuovo esame di stato 2020.

In ogni aula troviamo un banco centrale su cui si accomoderà l’alunno da esaminare, attorno a distanza di più di un metro e mezzo, la commissione. Il maturando, al momento del colloquio potrà togliere la mascherina, per poi rimetterla appena finito.

Una maturità diversa, un anno scolastico particolare.

Da domai al via alla nuova formula dell’esame di stato e se fino agli anni scorsi ci si recava a scuola con dizionario e calcolatrice, questa volta bisognerà preparare la mascherina come supporto agli esami.

Notte prima degli esami, anche se sarà una maturità diversa dal solito. In un solo giorno si concluderà una delle tappe più importanti degli studenti che hanno vissuto un anno scolastico difficile, particolare, speciale diverso. Questa è la notte delle ansie, delle paure, ma è anche la notte della condivisione non solo di appunti, formule e date storiche, ma anche di ricordi, momenti, emozioni e pure di brindisi ben auguranti. Per quanto le raccomandazioni invitino i ragazzi a riposare, gli studenti la trascorrono svegli, quasi come se stanotte non esistesse, ma è da sempre la notte più emozionante.

Questa volta però, è tutto diverso. Niente dizionario, penne e calcolatrice nello zaino. Non ci si potrà radunare fuori scuola e ripetere assieme. Questa volta servirà solo la mascherina. Una notte, questa, che ha ispirato film e canzoni. Dovrebbe essere per i ragazzi l’estate più bella della loro vita, dopo l’esame, si è soliti intraprendere il primo lungo viaggio, che forse, per il momento non potranno fare. Domani si ritorna tra i banchi per il vero ultimo giorno di scuola. Ogni maturando avrà il proprio orario, il proprio percorso da seguire, non potrà incrociarsi con altri compagni.

E quando tutti gli esami saranno finiti, chissà se sarà permesso festeggiare, tutti assieme la fine di un percorso cominciato da bambini e l’inizio di un nuovo inizio. In bocca al lupo a tutti i maturandi.