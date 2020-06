Incidente in via Campana tra Villaricca e Marano. Uno scooter e un’auto si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire. Si registra un ferito.

Villaricca, incidente alla rotonda di Maradona: un ferito

Secondo una prima ricostruzione, il condcuente dello scooter avrebbe tamponato una vettura, una Polo Volkswagen. A seguito dell’impatto, il parabrezza posteriore della vettura è andato in frantumi e il centauro è finito a terra ferito. L’automobilista si è fermato per prestare soccorso. Sul posto sono poi intervenuti gli uomini del 118 e gli agenti della Polizia Municipale. I vigili hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto e hanno poi proceduto all’identificazione dei veicoli coinvolti nel sinistro. Gli uomini della Croce Rossa hanno invece trasportato lo scooterista in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Rallentamenti del traffico in direzione Qualiano.