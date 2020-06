La cantante Elettra Lamborghini sta facendo preoccupare non poco i suoi fan. Sui social ha pubblicato delle foto dove si vedono i segni che le ha lasciato un ragno olandese sul polpaccio. Inoltre, ha rivelato di essere dimagrita tantissimo. La puntura risale a 3 settimane fa, ma i segni del morso sono ancora evidenti: un livido ed al centro due puntini viola ben visibili soprattutto su una carnagione così chiara come la sua. Il ragno olandese è presente soprattutto al Nord Italia ed è particolarmente doloroso.

Elettra Lamborghini, il dimagrimento sospetto e il morso del ragno

Dopo la puntura dell’insetto la nota cantante sta continuando a dimagrire, nonostante non abbia scelto di seguire una dieta. “Ieri ho mangiato il gelato – ha raccontato la Lamborghini – , due giorni fa sono stata a ristorante, ma sto continuando a dimagrire. Cosa può essere? Non mi stanno più le mutande”. La domanda è rivolta ai suoi fan che come lei si stanno interrogando su questa improvvisa perdita di peso. Qualcuno ha associato i chili in meno all’incidente con il ragno, altri allo stress provocato dai preparativi del matrimonio.