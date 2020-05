Elettra Lamborghini nuda sui social, scatta la caccia alle foto: ma sono tutte fake

Elettra Lamborghini senza veli sui social, ma le foto sono fake e lei si infuria: “Fate schifo”. Elettra Lamborghini è solita far parlare di se per i suoi scatti provocanti e fotografie ironiche. Negli ultimi tempi però la ricca ereditiera ha sbottato a seguito della pubblicazione di alcune immagini e video hot pubblicati su Instagram.

Elettra Lamborghini nuda

A far infuriare la ragazza però è il fatto che i contenuti in questione sono fake, in quanto non pubblicati da lei. “Vedere così poco rispetto per cose così serie mi fa schifo. State molto attenti perché su queste cose c’è poco da fare. Una volta che le foto sono in rete, nonostante le denunce, lì resteranno. Internet è un mare troppo profondo. State attente a certi maniaci” ha affermato, allo scopo di mettere in guardia tutti i suoi follower da fenomeni di questo tipo.

Le scuse a Elettra Lamborghini

In ultimo, Elettra Lamborghini ha condiviso su Instagram la chat con uno degli autori che ha postato in rete le sue foto nuda. “Sono stato pagato per metterlo, chiedo scusa, ho tolto tutto”, ha scritto in privato l’utente alla cantante che, tuttavia, non ha accettato le sue scuse.

“Fai ancora più schifo – ha replicato furiosa – . Pensa, grazie ai tuoi sporchi soldi magari i tuoi figli minorenni si ritroveranno nudi in internet, grazie alle persone come te! Sei la feccia del mondo”.