Una gelateria in pieno centro a Pescara è stata chiusa dai carabinieri del Nas a seguito di un’ispezione per la presenza di topi. I militari sono entrati in azione dopo aver visto un video girato da alcuni passanti in cui si vedeva un topo mentre camminava nella parte esterna della vetrina del locale.

Topo nella vetrina della gelateria

Il filmato è diventato virale. I Nas, dopo aver chiuso il locale, hanno imposto le operazioni di derattizzazione. Nel video, girato quando la gelateria era chiusa e diventato virale sui social, si vede il topo che si muove sulla vetrina dell’attività. I Carabinieri del Nas di Pescara, in collaborazione con il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (Sian) della Asl hanno eseguito un’ispezione sul posto.

I militari per la tutela della salute hanno riscontrato la presenza di tracce di roditore. Non è stata invece rilevata contaminazione degli alimenti o delle materie prime. Al termine del sopralluogo è scattata la sospensione dell’attività fino all’espletamento di straordinarie attività di derattizzazione, di cui il gestore già si sta occupando.

A quanto emerso, quanto accaduto nel locale non è un caso unico. Ci sono stati infatti anche altri episodi relativi alla presenza di topi lungo le vie del centro della città abruzzese.