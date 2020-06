Lecce. Un drammatico incidente si è verificato ieri sera, 14 giugno, a Lecce, a seguito del quale ha perso una ragazza, Luna Benedetto, di 15 anni.

Lecce, scontro tra auto e scooter: Luna muore a 15 anni, grave l’amico

Stando ad una prima ricostruzione, il sinistro si sarebbe verificato intorno alle 22 di domenica, all’incrocio tra via Rapolla e viale Giovanni Paolo II, a poche decine di metri dallo stadio. Luna Benedetto è stata investita mentre era a bordo di uno scooter ed è morta sul colpo.

Grave l’amico che viaggiava con lei: Il ragazzino alla guida del mezzo – E.C., leccese, 15 anni anche lui – è in Rianimazione all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

I due ragazzi provenivano da via Rapolla. Poi, il terribile impatto con l’auto che viaggiava in direzione centro. Luna Benedetto è stata sbalzata dallo scooter, avrebbe fatto un volo di diversi metri, finendo rovinosamente sull’asfalto. Purtroppo, per lei, non c’è stato niente da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili urbani del capoluogo che hanno deviato il traffico ed effettuato i rilievi.