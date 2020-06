Aversa, noto avvocato si sente male e muore dopo pranzo: mondo forense in lutto

Mondo forense in lutto ad Aversa per la morte di Stefano Idolo, avvocato 48enne. L’uomo, nella giornata, di ieri, si è spento in seguito ad un arresto cardiocircolatorio dopo aver pranzato. A darne notizia Casertace.it.

Aversa in lutto per la morte dell’avvocato Stefano Idolo

Secondo quanto riportato dal portale, Idolo stava combattendo da un anno contro una leucemia. Aveva dato segnali di ripresa ma ieri è spirato a seguito di un malore. La notizia del decesso del 48enne ha gettato nello sconforto amici e parenti. Il padre Raffaele, la sorella Fabiola, la cugina Silvia Pelosi e i tanti amici e colleghi che hanno avuto sempre grande ammirazione e stima per questo professionista serio e cordiale.

I funerali si terranno oggi alle 16:30 presso la Parrocchia di San Michele Arcangelo (zona ferrovia) ad Aversa. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per l’avvocato.