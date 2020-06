Napoli, ragazzino di 16 anni accoltellato da baby gang

Napoli. Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato in strada da una baby gang. E’ successo nella notte tra giovedì e venerdì, a Martedei, quartiere del centro di Napoli.

Napoli, ragazzino di 16 anni accoltellato in strada

Come riporta Il Mattino, Il 16enne stava tornando a casa dopo aver partecipato ad una festa con gli amici, quando tre bulli hanno iniziato a prenderlo in giro.

Di lì a poco scatta l’aggressione: schiaffi, sputi e volgari insulti. Istintivamente il 16enne reagisce, a quel punto uno dei baby aggressori tira fuori dalla tasca un temperino e ferisce la vittima al sopracciglio. Pochi centimetri più in basso e il 16enne avrebbe potuto perdere un occhio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso l’adolescente e lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Pellegrini.

Le sue condizioni

Qui, i medici gli hanno riscontrato ferite da punta e taglio al cuoio capelluto; le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. In ospedale sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno ascoltato il racconto del 16enne e che ora indagano per ricostruire la dinamica dell’aggressione e per rintracciare i responsabili del ferimento del ragazzino.