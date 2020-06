Roma, incendio al Ministero del Lavoro: palazzo evacuato

Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio al Ministero del Lavoro in via Flavia a Roma. Non sono ancora chiare le cause del rogo. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco. Il tetto del palazzo, in fase di ristrutturazione, è stato avvolto da fiamme e fumo.

Fiamme al Ministero del Lavoro

Quattro squadre VVF operative sul posto, funzionario di servizio e capoturno provinciale. Al momento non risultano persone coinvolte. Paura nella zona per l’alta colonna di fumo nero ben visibile anche a distanza.

Il ministero comunque è stato completamente evacuato. La coltre di fumo in breve tempo ha avvolto tutto il quartiere. E ben presto l’odore acre ha invaso le strade rendendo l’aria irrespirabile.