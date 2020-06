Messina, incidente in moto prima di andare a lavoro: Milena muore a 33 anni

Drammatico incidente questa mattina a Messina. Morta a soli 33 anni Milena Visalli. L’incidente si è consumato sulla strada litoranea che collega il capoluogo a Farò e Ganzirrì. Per la donna, che viaggiava in moto, non c’è stato niente da fare.

Messina, morta Milena Visalli in un incidente

Secondo quanto ricostruito, la giovane si stava recando a lavoro presso una concessionaria di Sant’Agata di Militello. Procedeva a bordo di una moto enduro quando una fiat 600 condotta da una donna sulla sessantina ha improvvisamente effettuato una inversione ad U tagliandole la strada. L’impatto è stato inevitabile. Milena è sbalzata dalla sella del mezzo a due ruote dopo aver urtato prima il marciapiede e poi l’auto.

Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118, gi agenti della Polizia Municipale e i carabinieri. I sanitari hanno constatato il decesso di Milena. La circolazione stradale è rimasta interrotta per molte ore. La notizia del suo decesso sta facendo rapidamente il giro dei social. La moto era la passione della sua vita, come dimostrano le tante foto pubblicate da Facebook ai vari raduni di appassionati ai quali partecipava.