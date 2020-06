Benevento, incidente sulla statale: un morto e tre feriti. In manette un 47enne di Pietrelcina

Incidente stradale ieri pomeriggio a Benevento. Il bilancio è drammatico: un morto e due feriti. A perdere la vita un uomo di 72 anni di Paduli. Un 47enne è finito in manette con l’accusa di omicidio stradale.

Benevento, incidente lungo la nazionale delle Puglie: un morto e due feriti

Il sinistro si è consumato ieri lungo la strada statale 90/bis “Delle Puglie”, all’altezza della zona industriale di Ponte Valentino. L’incidente ha coinvolto tre autovetture, una Ford Focus, una Fiat Panda e un altro veicolo. Due macchine si sono ribaltate.

Sul luogo del sinistro sono sopraggiunti carabinieri, polizia, 118 e Vigili del Fuoco. I pompieri hanno estratto gli automobilisti dalle lamiere. Tuttavia per un 72enne di Paduli, che viaggiava sulla Panda, non c’è stato niente da fare: l’uomo è morto sul colpo, nonostante i tentativi di rianimazione messi in campo dal 118.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. A guidare l’auto che avrebbe determinato il sinistro un 47enne di Pietrelcina. L’uomo era a bordo della Ford Focus. Anche lui è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale San Pio. Una volta dimesso, è stato tradotto ai domiciliari – appena dimesso – dai Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della compagnia di Benevento.

Foto: archivio