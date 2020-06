Lutto nel Napoletano, Salvatore muore a 43 anni dopo due anni di sofferenze

Calvizzano. Avrebbe compiuto 44 anni ad agosto Salvatore Apuca, l’imprenditore di Calvizzano scomparso in queste ore a causa di una malattia contro la quale combatteva da due anni.

Calvizzano, Salvatore muore a 43 anni

A rendere nota la triste notizia è Calvizzanoweb. Apuca aveva iniziato la sua attività nel settore della vendita di automobili a soli 17 anni, facendosi conoscere in tutta l’area Nord di Napoli.

Il 43enne era ricoverato all’ospedale di Pozzuoli: ma prima del ricovero nella struttura ospedaliera flegrea, Salvatore era stato seguito dall’ospedale di Parma. In queste ore, purtroppo, le sue condizioni sono peggiorate e il suo cuore ha smesso di battere, lasciando un vuoto incolmabile non solo in tutta la sua famiglia e amici, ma anche nella piccola comunità dove è cresciuto.

Salvatore lascia la moglie e tre figli. Le esequie si svolgeranno domani, 11 giugno, ore 11.30, nella parrocchia San Giacomo di Calvizzano.