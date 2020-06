Torre del Greco, incidente in scooter: Maria muore a 23 anni. Grave il fidanzato

Incidente mortale a Torre del Greco. Morta a soli 23 anni Maria Ascione. La giovane era in sella al suo scooter in compagnia del fidanzato quando il mezzo sarebbe sbandato finendo a terra. Per lei non c’è stato niente da fare.

Torre del Greco, morta Maria Ascione

Maria era con il fidanzato. Viaggiava verso mezzanotte lungo via Giovanni XXIII, in prossimità della Valle dell’Orso, in sella a un motorino. Forse per il manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, il conducente dello scooter ha perso il controllo dei veicolo all’altezza di una curva, finendo fuori strada. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, allertati dagli automobilisti di passaggio. I soccorritori hanno alla fine constatato il decesso della 23enne nonostante i tentativi di rianimazione. L’impatto con il suolo le è risultato fatale.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa, intervenuti con gli uomini della stazione Capoluogo e dalla sezione Radiomobile, che stanno provando a ricostruire la dinamica dell’accaduto. I militari stanno provando a capire se la ragazza indossasse il casco al momento dell’urto. La salma della vittima è stata sequestrata ed è stata predisposta l’autopsia. Ricoverato il fidanzato di Maria. Non sarebbe in pericolo di vita.