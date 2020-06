Salvini a Napoli: “Ha sbagliato lapide, non era quella di Lino Apicella ma di don Franco”

NAPOLI. Avrebbe sbagliato lapide Matteo Salvini. Quando tre giorni fa il leader della Lega è stato in visita a Napoli si è fermato a Calata Capodichino, strada dove lo scorso 27 aprile l’agente della Polizia di Stato Pasquale Apicella è morto in un incidente stradale mentre inseguiva una banda di rapinatori. Lì ha lasciato dei fiori e si è fermato a pregare per il giovane poliziotto di Marano.

Salvini a Napoli

Ma secondo il consigliere comunale di Napoli Gaetano Troncone, Salvini ha sbagliato luogo. Quella lapide dove ha sostato l’ex ministro degli Interni non è quella dedicata ad Apicella bensì a don Franco, detto il Sarto, personaggio molto amato nel quartiere.

Salvini dopo esser sceso dall’auto e aver deposto un fascio di fiori sullo spartitraffico, è stato contestato dai balconi da alcuni residenti.” SALVINI VIENE A NAPOLI E SBAGLIA INDIRIZZO. Salvini nel commemorare la morte del poliziotto Apicella sbaglia indirizzo e depone i fiori sulla lapide abusiva di Don Franco detto il Sarto” ha scritto il consigliere su Facebook.