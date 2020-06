Pasquale Apicella, lo strazio del figlioletto: “Ciao papà, perché sei morto?”

“Ciao papà, ti voglio bene. Perché sei morto?”. Sono le parole del piccolo Thyago, figlio di Pasquale Apicella, il poliziotto ucciso durante un inseguimento. La moglie, Giuliana, ha scritto un post prima della messa in suo ricordo che si è tenuta oggi.

“Domani ci sarà una messa per te. Su consiglio della sua terapista ci sarà anche nostro figlio, visto che continua a chiedermi del tuo funerale – scrive la donna su Facebook -. Il tuo corpo non ci sarà, e quando lui me l’ha chiesto gli ho detto che il tuo corpo sta con gli Angeli, perché tu sei diventato un Angelo.

Anche se lo eri già.