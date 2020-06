Chi è Alberto Matano, ospite a Domenica In: età, fidanzata

Alberto Matano è un giornalista, conduttore televisivo e scrittore italiano. Ospite, domenica 7 giugno, di Domenica In, si è raccontato ai microfoni di Mara Venier a tutto tondo. Dal 9 settembre 2019 è alla conduzione del rotocalco pomeridiano di Rai 1 La vita in diretta, in coppia con Lorella Cuccarini. Calabrese di origine, ha raccontato della sua famiglia, del legame con i genitori e la sua terra e delle preoccupazioni vissute nei mesi di emergenza sanitaria lontano dai suoi cari.

Alberto Matano: età

E’ nato a Catanzaro, il 9 settembre 1972. Ha 47 anni.

Alberto Matano: fidanzata

Alberto Matano ha parlato della sua vita sentimentale anche nel corso di un’intervista a Chi, rilasciata all’inizio della sua avventura a La Vita in Diretta. Ha ammesso di avere una relazione da alcuni anni ma di non volerne discutere pubblicamente. Inoltre ha aggiunto di essere intenzionato a renderla ufficiale solo quando accadrà qualcosa di importante. Ha svelato anche che la paternità non è tra i suoi progetti ma che, in passato, ci è andato molto vicino.

Solo pochi giorni fa ha pubblicato su Instagram una foto con l’amica e collega Roberta Morise, ma mantenendo, ovviamente, la distanza minima di sicurezza. All’immagine in questione il conduttore de La vita in diretta ha allegato come didascalia un semplice “Olè”, aggiungendo poi gli hashtag #eccoci #night #Roma #finalmente e il tag Roberta Morise. Tantissimi i commenti e i ‘mi piace’ che la foto di Alberto Matano e Roberta Morise ha ricevuto, anche da parte di personaggi famosi, come Lorena Bianchetti.