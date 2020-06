Follia a Marano, si affaccia al balcone e inizia a sparare colpi di pistola a salve sui passanti

Marano. Anziano spara colpi di pistola a salve sui passanti, scatta il blitz dei carabinieri. Ad anticipare la notizia è il sito Terranostranews. Questa mattina, un uomo anziano ha esploso di diversi colpi di pistola dal suo balcone contro alcuni passanti. I fatti sono accaduti in via Arbusto, all’incrocio con via Casalanno.

Marano, spara dal balcone

Come riporta il quotidiano web, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Marano gli agenti della polizia municipale e il sindaco Rodolfo Visconti. I militari dell’arma hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione dell’uomo e lo hanno bloccato. Secondo una primissima indagine l’anziano sarebbe affetto da disturbi di natura psichiatrica e sarà sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

Foto di repertorio