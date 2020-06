Una discussione in treno degenera in violenza. E’ quanto documentato attraverso un video che sta circolando in queste ore sui social network, dove si vede una passeggera inveire contro un un uomo che non mette la mascherina. Dalle raccomandazioni si passa ai fatti: la donna si alza, l’altro la spinge.

“Ti devi mettere la mascherina”: discussione in treno degenera in violenza. Video

Secondo quanto ricostruito attraverso il filmato, un passeggero di un treno ad alta velocità ha parlato a lungo a telefono senza indossare il dispositivo di sicurezza. Una donna, seduta al suo fianco, ha cominciato ad attaccarlo invitandolo a mettersi la mascherina, così come prescrivono le norme anti-covid anche sui mezzi di trasporto. I toni si sono infiammati. Sono volate offese e improperi e si è reso necessario l’intervento di una terza persona per evitare che la discussione degenerasse in rissa.