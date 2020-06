Campania, bonus studenti da 250 euro: la graduatoria

Bonus Coronavirus per studenti universitari della Campania, è stata pubblicata la prima graduatoria degli aventi diritto al contributo una tantum da 250 euro. Per ora, sono 13.817 gli studenti che beneficeranno del contributo e che hanno inoltrato istanza nei giorni 18 e 19 maggio 2020. L’importo complessivo liquidato, fa sapere una nota dell’Adisurc, è pari ad 3,4 milioni di euro.

Questa è la prima tranche dell’indennità una tantum “per il ristoro dei costi connessi all’acquisto di strumenti e/o servizi utili allo svolgimento della didattica a distanza attivata a fronte della mancata erogazione delle lezioni in presenza”.

Bonus studenti Campania

Per ora, il pagamento della Regione Campania riguarda 13.817 studenti che hanno inoltrato istanza nei giorni 18 e 19 maggio 2020 e che trovano corrispondenza con i nominativi trasmessi dagli atenei, in quanto in possesso dei requisiti di reddito e di merito. L’importo complessivo liquidato, fa sapere una nota dell’Adisurc, è pari ad 3,4 milioni di euro.

L’accredito ci sarà nei prossimi giorni. Dopo l’8 giugno invece si potranno chiedere lumi all’azienda in caso di mancato accredito. Questo l’avviso di Adisurc:

“Si comunica sin da ora che qualora l’accredito non dovesse avvenire entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso è possibile che il codice IBAN comunicato sia errato, sia corrispondente ad un conto chiuso, sia corrispondente ad una carta scaduta o di cui è stato superato il plafond di incasso o che non è abilitata a ricevere somme. In tali casi l’importo di € 250,00 sarà restituito all’azienda e sarà rimesso successivamente in pagamento, previa modifica del codice IBAN, da parte degli studenti interessati, nell’apposita sezione “Comunicazione IBAN” dello Sportello studente, accessibile dalla pagina dei Servizi online con le credenziali ottenute in fase di accreditamento. Si comunica, infine, che successivi pagamenti saranno effettuati periodicamente e che di ciascuno sarà data notizia mediante pubblicazione di avviso su questo sito web”.

Per eventuali informazioni si prega di contattare unicamente i seguenti indirizzi email: [email protected] per gli atenei aventi sede nel Comune di Napoli; [email protected] per gli atenei aventi sede nelle Province di Benevento e Salerno; [email protected] per l’Università Vanvitelli.

Qui l’elenco dei 13.817 studenti destinatari del bonus studenti Campania.