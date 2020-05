Campania. Bonus studenti da 250 euro, a chi spettano i soldi e come fare richiesta

Campania. La Regione Campania ha messo a disposizione un bonus per tutti gli studenti. Sul sito dell’ADISURC è pubblicato l’avviso per l’attribuzione di un’indennità una tantum di 250,00 euro per l’acquisto di strumenti e/o servizi utili allo svolgimento della didattica a distanza, attivata a fronte della mancata erogazione delle lezioni in presenza.

Campania, bonus studenti 250 euro: a chi spetta

Possono accedere unicamente gli studenti iscritti ad un Ateneo/Istituto AFAM della Regione Campania per l’a.a. 2019/2020, in possesso di attestazione ISEE 2019 inferiore o uguale ad € 13.000,00. Sarà data priorità nell’erogazione del bonus agli studenti in possesso anche di specifici requisiti di merito, indicati nell’avviso, di cui alla L. 232/2016. La domanda va compilata esclusivamente online attraverso il sito web dell’Azienda, accedendo alla sezione Servizi online. La scadenza è fissata alle ore 12:00 del giorno 17 luglio 2020.

Potrebbe anche interessarti >> Campania, bonus minori 500 euro

Campania, bonus studenti 250 euro, l’avviso della Regione Campania

L’istruttoria delle domande e l’erogazione del contributo non avverranno in ordine di acquisizione delle domande. Gli studenti interessati, pertanto, sono invitati a leggere attentamente l’avviso prima di procedere alla compilazione della domanda, per la quale possono procede nei successivi 60 giorni.