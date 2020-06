Coronavirus: salta la festa per la Madonna della Pace. Messa e poesia in diretta tv

Quest’anno non ci saranno i festeggiamenti in onore della Madonna della Pace a Giugliano a causa dell’emergenza Coronavirus, ma Teleclubitalia proverà comunque a portare nelle case dei fedeli la compatrona.

Sabato il simulacro avvolto da una cona in plastica, è stata come di consueto in giro tra i reparti del San Giuliano di Giugliano. Un momento toccante sopratutto in questo periodo in cui proprio gli ospedali sono stati il simbolo della lotta al Coronavirus.

Ieri sarebbe stato il giorno della prima processione, i primi due voli dell’angelo e i voti sciolti delle biancovestite. Non si terrà tutto questo, ma Teleclubitalia porta comunque la festa e le celebrazioni in onore a Maria con dirette tv nelle case dei fedeli.Ieri sera, infatti, alle 19.00 è stata trasmessa la santa messa e a seguire uno speciale con storie, collegamenti dal Santuario e le vostre testimonianze. Nel corso della settimana diversi gli appuntamenti, celebrazioni eucaristiche che teleclubitalia trasmetterà in diretta:

Stamattina alle Ore 11 ci sarà la santa messa dalla chiesa di San Matteo

Mercoledì

Ore 18: santa messa dalla chiesa della Madonna delle Grazie

Giovedì

Ore 15: affidamento alla Madonna dalla chiesa di Sant’Anna

e alle 18.30: santa messa dalla chiesa di San Nicola

Venerdì

Ore 15: affidamento alla Madonna dalla chiesa di San Marco

e alle 18.30: santa messa dalla chiesa del Sacro Cuore

Sabato

alle 18.30: Santa messa dalla chiesa di San Pio X

Un ottavario di sicuro particolare, diverso, ma pur sempre speciale, ricco di fede e devozione pronte ad entrare nelle vostre case.