Mara Venier è caduta dalle scale: “Penso sia frattura al piede”

Mara Venier è caduta per le scale nel mentre si preparava alla conduzione di Domenica In. La conduttrice ha raccontato l’accaduto su Instagram poco prima della puntata:”Ci provo andare in onda ….sono caduta dalle scale alle stamattina per venire qua ….penso frattura al piede ..una botta in testa!!! Subito dopo domenica in radiografia!”

Mara Venier è caduta dalle scale

Nel primo collegamento con Massimo Ranieri, la conduttrice parla del suo infortunio e spiega al cantante cosa le sia accaduto: “Volevano portarmi a fare la radiografia subito, ma ho detto di no, ci andrò dopo la trasmissione oppure domani mattina. Ho preso anche una brutta botta in testa, ma sono lucida, che devo fare le cose che capitano a me”. Intanto il cantante napoletano cerca di rassicurare la conduttrice, dicendole che ci si riprende, anche se lentamente.

La durata di Domenica In, intanto, è stata ulteriormente prorogata facendo così terminare il programma a fine mese. Fino al 28 giugno, quindi, il pubblico potrà godere ancora della compagnia di zia Mara, come annuncia lei stessa in diretta: “Il direttore di rete e il direttore generale, Salini e Coletta, hanno chiesto di andare avanti fino al 28 giugno. E allora se tutto va bene noi saremo con voi fino al 28 giugno, con Domenica In ogni domenica”.