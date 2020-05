Reddito di cittadinanza giugno 2020: c’è la data del bonifico. Le novità

Nonostante la ricarica del rdc sia arrivata solo pochi giorni fa, già in tanti si chiedono quando ci sarà la ricarica del reddito di cittadinanza di giugno.

Si ricorda che come da comunicazione INPS, i beneficiari RdC devono presentare obbligatoriamente il nuovo ISEE 2020 RdC al fine di evitare la sospensione del pagamento anche nel mese di giugno.

Per quanto riguarda invece i tempi della ricarica Reddito di cittadinanza pagamento giugno 2020 vediamo di seguito quali saranno.

Reddito di cittadinanza giugno

Il pagamento rdc sarà entro il 27 maggio 2020, ma per chi riceve il sussidio per la prima volta la data di accredito avverrà dal 15 maggio 2020. Vediamo nel dettaglio come funziona la ripartenza per i percettori del reddito di cittadinanza ora che il Decreto Cura Italia diventa una legge. Il calendario dei pagamenti INPS del reddito di cittadinanza 2020 che va da gennaio a dicembre mostra quando avverrà l’accredito sulla Carta RdC.

Il pagamento della ricarica della carta Reddito di Cittadinanza del mese di giugno 2020 arriverà:

dal 25 al 27 maggio 2020 per chi riceve il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo pagamento .

per chi riceve il . dal 15 maggio 2020 per chi riceve il primo pagamento e la consegna della carta RdC.

Chi beneficia del sussidio RdC a partire da questo mese di maggio dovrà ritirare la carta negli uffici di Poste Italiane. In questo caso la carta RdC che sarà ritirata risulterà già caricata con la mensilità che spetta ai percettori del Reddito di Cittadinanza.

Data pagamento INPS RdC giugno 2020 sulla carta: I percettori del Reddito di Cittadinanza maggio 2020 riceveranno il pagamento sulla carta RdC dal 25 al 27 del mese, come spesso avviene.

Calendario pagamento

Il pagamenti di giugno per i cittadini che stanno aspettano la tredicesima, dodicesima, l’undicesima, decima, nona, ottava, settima, sesta, quinta, quarta, terza o seconda ricarica della Carta Reddito di cittadinanza perché hanno presentato la domanda nei precedenti mesi, ma hanno già ritirato la card presso il competente ufficio postale, riceveranno il nuovo accredito entro mese di giugno.

In base al calendario pagamenti carta RdC 2020 come da precedente comunicazione Inps, il pagamento è effettuato alla fine del mese, di solito entro il 27 del mese.