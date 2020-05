Reddito di Cittadinanza giugno 2020, già c’è la data del prossimo bonifico: le ultime novità

Ricarica RdC giugno 2020, quando arriva il pagamento sulla carta Reddito di Cittadinanza nel mese di giugno 2020 per beneficiari del sussidio?

Dopo i pagamenti di maggio c’è già la data del bonifico del prossimo mese. Il pagamento del sussidio sarà effettuato tra il 24 e il 27 giugno 2020, ma per chi riceve il sussidio per la prima volta la data di accredito avverrà dal 15 giugno 2020.

Vediamo nel dettaglio come funziona la ripartenza per i percettori del reddito di cittadinanza ora che il Decreto Cura Italia diventa una legge. Il calendario dei pagamenti INPS del reddito di cittadinanza 2020 che va da gennaio a dicembre mostra quando avverrà l’accredito sulla Carta RdC.

Data pagamento Reddito di Cittadinanza giugno 2020

Il pagamento della ricarica della carta Reddito di Cittadinanza del mese di giugno 2020 arriverà:

dal 24 al 27 giugno 2020 per chi riceve il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo pagamento .

per chi riceve il . dal 15 giugno 2020 per chi riceve il primo pagamento e la consegna della carta RdC.

Chi beneficia del sussidio RdC a partire da questo mese di maggio dovrà ritirare la carta negli uffici di Poste Italiane. In questo caso la carta RdC che sarà ritirata risulterà già caricata con la mensilità che spetta ai percettori del Reddito di Cittadinanza.

Data pagamento INPS RdC giugno 2020 sulla carta: I percettori del Reddito di Cittadinanza giugno 2020 riceveranno il pagamento sulla carta RdC dal 24 al 27 del mese, come spesso avviene.

Potrebbe anche interessarti >> Reddito di cittadinanza in scadenza, le novità per il rinnovo

Reddito di Cittadinanza giugno 2020: come controllare il saldo?

Per controllare il saldo del Reddito di Cittadinanza è possibile contattare il numero verde 800.666.888 senza usare i servizi web. In alternativa per verificare il saldo Reddito di Cittadinanza 2020 è possibile verificarlo presso lo sportello ATM della banca o delle Poste Italiane. Basta inserire la carta, digitare il PIN segreto e scoprire il saldo carta RdC.

Oppure, in alternativa è possibile registrarsi al sito di Poste Italiane, accedere all’area personale e selezionare la Carta RdC per visualizzare il Saldo. Se si è in possesso di SPID (Identità Digitale) si può accedere al sito ufficiale redditodicittadinanza.gov.it e controllare il saldo carta RdC online.

Reddito di Cittadinanza: limite prelievo in contanti e commissioni

I limiti di prelievo da ATM postali e bancari sono:

-220 euro per chi vive in famiglia (almeno 4 persone),

-100 euro per i beneficiari che vivono soli il limite è di 100 euro al mese.

Viene applicata una commissione sui prelievi effettuati con la Carta Reddito di Cittadinanza:

-pari a 1 euro per i prelievi ATM postali,

-pari a 1,75 euro per i prelievi ATM bancari (circuito MasterCard)