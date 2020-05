Roma, tamponamento fra treno e mezzo di manutenzione: 4 feriti

Roma. Tamponamento tra un treno regionale e un mezzo di servizio fra le stazioni Tuscolana ed Ostiense. E’ accaduto oggi, 29 maggio, alle 14 e 50. Quattro i feriti.

Roma, tamponamento fra treno e mezzo di manutenzione

Secondo quanto si apprende il treno regionale della linea Orte-Fiumicino aeroporto (Fl1) ha impattato con il mezzo di servizio subito dopo essere entrato in galleria.

Ad avere la peggio un passeggero del treno di lina diretto a Fiumicino, che ha riportato ferite al costato. Sarebbero quattro le persone ferite: due operai trasportati in codice rosso per dinamica all’ospedale San Giovanni Addolorata e due macchinisti del treno regionale, trasportati dal 118 entrambi in codice verde al San Camillo ed al Policlinico Umberto I.

Sul posto per accertare la dinamica gli agenti della Polizia Ferroviaria del Compartimento Lazio. Si registrano rallentamenti alla linea ferroviaria con i convogli che hanno subito ritardi fino a 20 minuti.

Foto: Corriere della Sera