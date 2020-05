Incendio al centro di Giugliano, enorme nube di fumo nero

Una enorme nube di fumo sta invadendo il centro di Giugliano ad andare in fiamme il noto e apprezzato negozio di mobili e tende in via Palmiro Togliatti.

L’incendio è divampato verso le quattordici e trenta e subito ha destato là preoccupazione dei residenti. La colonna di fumo infatti ha colpito tutto lo stabile.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e gli uomini della Polizia di Stato per accertamenti.