Meteo Roma, pioggia su tutta la Capitale: temporali e vento nel week end

Meteo Roma. A Roma domani sabato 30 maggio nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 1.8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Roma, le previsioni

In provincia di Roma. Il Centro Italia rimane esposto a infiltrazioni fresche ed instabili dai Balcani che troveranno massima espressione sul medio-basso Lazio, dove dopo una mattinata in prevalenza soleggiata si potranno innescare rovesci e temporali sparsi fino a sera. Tendenzialmente più stabile e soleggiato tra Umbria e Toscana sebbene con occasionali fenomeni possibili, soprattutto su Appennino e colline occidentali toscane e viterbesi. Temperature in calo nei minimi, massime in generale aumento, specie in Toscana con clima diurno gradevole, più fresco invece sul medio-basso Lazio. Venti deboli o moderati da Nordest su Toscana, alto Lazio e Umbria, da Nordovest su coste e mari, variabili sul medio-basso Lazio. Mare poco mosso o localmente mosso.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 31 maggio

Per la giornata di domenica 31 maggio, ultimo giorno del mese, gli esperti annunciano un parziale miglioramento, a Roma potrebbe piovere ancora. Sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso di notte, sereno al mattino, con pioggia debole alternata a schiarite nel corso del pomeriggio, con un nuovo miglioramento in serata. Precipitazioni in vista anche sul resto della Regione

Meteo Campania

