Ladri scatenati nella notte, svaligiato supermercato nel casertano. Video

Casagiove. Furto nella notte in provincia di Caserta, ladri saccheggiano supermercato. Sono entrati in azione intorno alle ore 1.30 di questa notte ed hanno svaligiato il supermercato Politico di via Napoli a Casagiove. Come si vede nel video delle telecamere di sicurezza, i 3 malviventi a volto coperto hanno forzato l’ingresso del supermercato ed hanno razziato tutto quello che potevano.

Casagiove, ladri in fuga con i soldi

Dopo aver perso i soldi contenti nelle casse, circa 1000 euro, i tre sono scappati facendo perdere ogni traccia. All’esterno dei locali, molto probabilmente, c’era una quarta persona che li attendeva per la fuga. Sui fatti indagano le forze dell’ordine.

Il video

Furto al supermercato 🔴SUPERMERCATO SVALIGIATO NELLA NOTTE >> https://bit.ly/3gynx7A Posted by Tele Club Italia on Friday, May 29, 2020

Il video tratto da Vivi Casagiove: Casagiove. Rapina nella notte al supermercato Politico, banditi in fuga con mille euro