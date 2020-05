Giugliano, incidente tra due auto in via Casacelle: grave ragazza di 28 anni

Grave incidente ieri a Giugliano in via Casacelle. Una ragazza di 28 anni, Maria, è rimasta gravemente ferita dopo l’impatto con un’altra vettura. La giovane è ricoverata all’ospedale San Giuliano di Giugliano in prognosi riservata.

Giugliano, scontro frontale in via Casacelle: grave ragazza di 28 anni

Secondo una prima ricostruzione, la giovane guidava una Toyota Yaris e procedeva lungo via Casacelle quando si è scontrata con una Alfa Romeo Stelvio alla cui guida c’era un ragazzo di 22 anni. Il ragazzo sarebbe sbucato da una stradina laterale e l’impatto sarebbe stato inevitabile.

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118. Gli uomini della Croce Rossa hanno estratto il corpo di Maria dall’abitacolo del veicolo incidentato e hanno trasportato la 28enne al pronto soccorso. I medici hanno sottoposto Maria a un intervento chirurgico d’urgenza. La giovane ha riportato gravissime ferite alla milza e un polmone perforato a seguito di un trauma toracico.

Il giovane alla guida della Stelvio, invece, ha subito lievi ferite. Sul caso indagano gli agenti della Polizia Municipale di Giugliano. I due veicoli sono finiti sotto sequestro. Al ragazzo verrà ritirata la patente perché guidava una macchina di cilindrata superiore rispetto a quella consentita per legge.

Dalla fine del lockdown, spiega la comandante dei caschi bianchi, Maria Rosaria Petrillo, si registra un incremento degli incidenti che vedono coinvolti per lo più giovani. Tra le cause principali dei sinistri stradali, l’eccesso di velocità e distrazioni alla guida. Nella giornata di ieri un altro grave incidente si è registrato in fascia costiera, in via Stafetta, non lontano dal punto dove il 14 maggio è morto il poliziotto Gaetano Forestieri.