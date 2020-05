Quando finisce la scuola? Le date per ogni regione

Quando finisce la scuola? E’ questa la domanda che circola tra gli studenti in questi ultimi giorni di maggio. Siamo ormai agli sgoccioli. Nonostante gli istituti scolastici siano ormai chiusi da mesi a causa dell’emergenza Coronavirus che ha investito l’Italia, gli studenti stanno continuando a studiare e frequentare con le videolezioni. Le lezioni in classe si sono ufficialmente stoppate nel mese di marzo e la didattica a distanza ormai è diventata la normalità per insegnanti e studenti. Nonostante questo sia stato un anno scolastico molto particolare, non dovrebbe cambiare l’ultimo giorno di scuola 2020 stabilito dal calendario scolastico 2019-2020 delle singole regioni.

Quando finisce la scuola?

L’ultimo giorno di scuola 2020 segna la fine definitiva di questo anno scolastico. Al momento, stando al portale studenti.it, che è appunto informato su quel che riguarda il mondo della scuola, questi dovrebbero essere gli ultimi giorni di scuola per le varie Regioni.

Ultimo giorno di scuola 2020 Toscana : mercoledì 10 giugno (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Ultimo giorno di scuola 2020 Friuli Venezia Giulia : mercoledì 10 giugno (30 giugno per le scuole dell'infanzia)

Ultimo giorno di scuola 2020 Liguria : mercoledì 10 giugno (30 giugno per le scuole dell'infanzia)

Ultimo giorno di scuola 2020 Piemonte : mercoledì 10 giugno (30 giugno per le scuole dell'infanzia)

Ultimo giorno di scuola 2020 Trentino-Alto Adige : mercoledì 10 giugno (30 giugno per le scuole dell'infanzia)

Ultimo giorno di scuola 2020 Umbria : martedì 9 giugno (30 giugno per le scuole dell'infanzia)

Ultimo giorno di scuola 2020 Valle d'Aosta : 12 giugno

Ultimo giorno di scuola 2020 Veneto : 6 giugno

Ultimo giorno di scuola 2020 Basilicata : 10 giugno

Ultimo giorno di scuola 2020 Calabria : 9 giugno

Ultimo giorno di scuola 2020 Campania : 10 giugno

Ultimo giorno di scuola 2020 Lazio : 8 giugno

Ultimo giorno di scuola 2020 Lombardia : 8 giugno

Ultimo giorno di scuola 2020 Molise : 6 giugno

Ultimo giorno di scuola 2020 Sicilia : 6 giugno per chi frequenta 6/7 e 10 giugno per chi frequenta 5/7

Ultimo giorno di scuola 2020 Bolzano : 16 giugno

Ultimo giorno di scuola 2020 Marche : 6 giugno

Ultimo giorno di scuola 2020 Emilia Romagna : 6 giugno

Ultimo giorno di scuola 2020 Sardegna: 6 giugno



Ultimo giorno di scuola 2020 Abruzzo: 8 giugno

