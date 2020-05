Maturità, per fare l’esame c’è bisogno dell’autocertificazione. Scarica qui

Sarà necessaria l’autocertificazione per l’esame di maturità per insegnanti e alunni. L’orale sarà in mascherina secondo il protocollo di sicurezza che il Comitato tecnico-scientifico (Cts) ha stilato per il Miur e sottoposto anche ai sindacati. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina solo qualche ora fa ha presentato le ordinanze ufficiali per la valutazione, esami di terza media e Maturità 2020 oltre ovviamente al protocollo per svolgere quest’ultima in sicurezza.

Già il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione aveva consigliato un esame orale online qualora non fossero state disposte misure di sicurezza forti e concrete per insegnanti e alunni. Tanto che tra le disposizioni del Cts vi è anche l’autocertificazione obbligatoria per questi.

Autocertificazione per l’esame di maturità

Oltre alla pulizia ordinaria dovrà essere assicurata anche quella al termine di ogni sessione. Per quanto riguarda i componenti della commissione e l’autocertificazione che certifichi:

l’ assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;

nel giorno di avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

negli ultimi 14 giorni; di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Nel caso sussista una di queste condizioni, lo studente non deve presentarsi all’esame di maturità 2020, dovrà avvertire il medico e la commissione che programma una sessione di recupero.

Le regole per i maturandi

Per quanto riguarda nello specifico i maturandi che dovranno presentarsi in aula a partire dalle 8 e 30 del 17 giugno secondo un calendario ben preciso il documento del Cts stabilisce che:

il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova;

dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova; il candidato potrà essere accompagnato da una persona .

. all’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, ma dovrà anche lui compilare l’autocertificazioni dichiarando quanto stabilito anche per i componenti della commissione.

Scarica qui l’autocertificazione.