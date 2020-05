Dramma sfiorato nella notte, organizzano party sul tetto dell’Anfiteatro ma non sanno più scendere

Santa Maria Capua Vetere. Ha dell’assurdo quello che sta succedendo in queste ore nella zona dell’Anfiteatro a Santa Maria Capua Vetere. Un gruppo di ragazzi si è arrampicato sul monumento mettendo in scena un vero è proprio party con musica, cibo e alcol. Una volta scoperti, però, avrebbero fatto sapere di non riuscire più a scendere.

Santa Maria Capua Vetere, party alcolico sul tetto dell’anfiteatro

Come riporta la pagina Facebook “Ciò che vedo in città-SMCV”, sul posto sono giunti i vigili del fuoco, carabinieri, ambulanza, polizia locale e il sindaco della città. Un’autoscala dei pompieri sarebbe entrata in azione per portarli in salvo. I 4 giovani. I 4 ragazzi avrebbero organizzato la festa lontano da occhi indiscreti rimanendo, però, intrappolati sul tetto dell’Anfiteatro. Una bravata che si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia.