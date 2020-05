Bollettino Protezione Civile 26 maggio, 2677 i guariti di oggi: i dati ufficiali

Bollettino Protezione Civile 26 maggio. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, emetterà alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, martedì 26 maggio 2020.

Bollettino Protezione Civile martedì 26 maggio

In Italia i casi di Coronavirus sono saliti a quota 230.555 (+397 rispetto a ieri), di cui 144.658 guariti (+2.677) e 32.955 morti (+78). Sono questi i numeri del bollettino di oggi, martedì 26 maggio, dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese reso noto dalla Protezione civile. Secondo il bilancio aggiornato, dei contagiati attualmente 44.054 sono in isolamento domiciliare con pochi sintomi o asintomatici, 7.917 sono ospedalizzati e 521 sono ricoverati in terapia intensiva. Le regioni più colpite sono Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. I tamponi effettuati finora sono in totale 3.539.927 di cui 57.674 nelle ultime 24 ore.

Bollettino Protezione Civile Campania ieri 25 maggio

Bollettino Coronavirus Campania. Continua il trend dei positivo dei nuovi casi positivi in Campania. Ieri, 25 maggio, i medici hanno registrato 12 contagiati. A renderlo noto il bollettino giornaliero della Protezione Civile.

