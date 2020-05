Incidente in provincia di Messina, Francesco muore a 44 anni: era un infermiere del Policlinico

Ennesimo incidente mortale in provincia di Messina. Francesco Tedesco, di 44 anni di Villafranca, infermiere del Policlinico è morto sulla statale 113. Fatale lo scontro tra uno scooter e un furgone che viaggiava in direzione contraria.

Incidente a Marmora sulla statale 113: morto Francesco Tedesco

Francesco, residente a Villafranca Tirrena, lascia la moglie e una figlia di 19 anni. Secondo la prima ricostruzione della dinamica, la Jeep stava uscendo da un’area di sosta ed è andata a impattare con lo scooter. All’arrivo dei soccorsi, per Tedesco non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita al nosocomio universitario a disposizione dell’Autorità giudiziaria mentre il conducente trasferito all’Infortunistica per le indagini.

Il centauro è sbalzato dalla sella finendo a terra. Per lui non c’è stato niente da fare. Necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto dei feriti. Sul posto si trovano gli agenti della Polizia municipale e i carabinieri per i rilievi e per ricostruire la dinamica dello schianto.