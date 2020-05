In Italia c’è stato il picco massimo dei contagi: l’Iss rivela la data

Per settimane non si è parlato d’altro in Italia: quando raggiungeremo il picco massimo dei contagi? Oggi, dopo due mesi, c’è finalmente la data.

Anzi, due: il 13 marzo, per quanto riguarda i nuovi casi rispetto all’insorgenza dei primi sintomi, il 20 marzo rispetto alla diagnosi confermata. E’ quanto si evince dall’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità pubblicato venerdì scorso.

In Italia c’è stato il picco massimo dei contagi

Il dato “reale”, anche se basato sull’analisi di ​165.667 dei 227.204 casi segnalati, è quello del 13 marzo. Quel giorno si sarebbe raggiunto il numero massimo di persone che si sono ammalate in un giorno.

​”I primi casi sintomatici risalgano alla fine di gennaio – segnala l’Iss – con un andamento in crescita del numero di casi fino al 13 marzo 2020. Il fatto che il picco dei casi per data di inizio sintomi sia stato raggiunto qualche giorno dopo l’adozione delle misure di restrizione nazionali (“lockdown”) conferma che tali misure hanno avuto un impatto nell’invertire l’andamento delle infezioni”.

Segnalata anche discrepanza temporale rispetto ai casi “ufficiali”, indicati dalla Protezione Civile dopo la positività al tampone: “Il tempo mediano trascorso tra la data di insorgenza dei primi sintomi e la data di diagnosi – rileva infatti l’Iss – è di 4 giorni per il periodo 20 al 29 febbraio (calcolato su 1.435 casi), di 5 giorni per il periodo 1-20 marzo (47.899 casi), di 6 giorni dal 21 marzo al 9 aprile (70.976 casi), di 5 giorni dal 10 al 19 aprile (19.649 casi), di 6 giorni dal 20 aprile al 9 maggio (21.527 casi) ed infine di 5 giorni dal 10 al 14 maggio (2.775 casi)”.

Perciò “​la curva epidemica mostra un andamento in crescita delle nuove diagnosi fino al 20 marzo 2020 seguito da un decremento costante”. Osservando attentamente i dati ufficiali, infatti, si evince come il numero massimo di nuovi casi giornalieri si registri proprio il 21 marzo (riferiti al giorno prima): 6.557 casi in 24 ore. Più di dieci volte tanto rispetto ai 531 totalizzati ieri.