Aversa, con la movida tornano anche le risse: zuffa tra giovanissimi. Interviene la polizia

Alcuni bar aperti dopo le 23, assembramenti in strada e persino una rissa. E’ il bilancio del primo weekend di movida ad Aversa, una delle mete preferite dai giovani nell’area nord di Napoli e nell’agro aversano.

Aversa, rissa tra giovanissimi alle spalle del municipio

La zuffa è scoppiata in via Giolitti, alle spalle di piazza Municipio. Verso mezzanotte alcuni ragazzi si sarebbero resi protagonisti di una violenta rissa, documentata anche da telefonini e smartphone. Le ragioni sono ignote ma la violenza sarebbe esplosa dopo una discussione per futili motivi. Sul posto sono arrivati poi gli agenti della Polizia di Stato che hanno ricostruito quanto accaduto per identificare i soggetti coinvolti.

Lungo viale Kennedy, così come in via del Seggio, ieri sono stati tantissimi i giovani che si sono riversati per le vie del centro di Aversa in occasione del primo weekend dopo il lockdown. Si sono registrati numerosi assembramenti. Tanti ragazzi non indossavano le mascherine di protezione e alcuni locali sono rimasti aperti anche oltre l’orario consentito dall’ordinanza regionale. Una situazione preoccupante che si è registrata anche a Napoli e in altre città prese d’assalto nel fine settimana.