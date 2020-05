Tragico incidente in provincia di Catania, si schianta contro palo della luce: morto 21enne

Sicilia. Incidente mortale a Maniace, lungo Corso Margherito, in provincia di Catania: morto 21enne. I fatti sono accaduti nella serata di ieri intorno alle ore 22. Per cause ancora in fase di accertamento un ragazzo di 21 anni è morto a seguito del sinistro in cui è rimasta coinvolta la propria autovettura, una Alfa Romeo 147.

Incidente a Maniace, morto 21enne

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, il ragazzo avrebbe perso il controllo della propria auto e avrebbe impattato violentemente contro un palo. Inutili tutti i tentativi di soccorso.

Il ragazzo è deceduto sul colpo. Inutili si sono rivelati i tentativi operati dal personale del 118 per salvare il 21enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito, gli operatori sanitari del 118 di Bronte e Maniace e i vigili del fuoco di Randazzo e Adrano. L’identità della vittima ancora non è stata resa nota. Per estrarre il corpo del giovane dalle lamiere è dovuta intervenire anche una gru di una ditta privata.

Foto: Salvo Saitta