Santa Rita 22 Maggio: frasi e immagini di auguri da inviare su Facebook e Whatsapp

Santa Rita: frasi, immagini e auguri. Il giorno 22 maggio è la data in cui si festeggia Santa Rita da Cascia. Il calendario liturgico nel giorno 22 maggio celebra la memoria di Santa Rita, la “santa delle grazie impossibili”. Il suo culto è molto diffuso, non soltanto in Italia ma in tutto il mondo cattolico. Si tratta di una figura religiosa molto famosa per le complicate vicende che ha dovuto sopportare in vita.

Santa Rita da Cascia

Rita da Cascia, al secolo Margherita Lotti (Roccaporena, 1381 – Cascia, 22 maggio 1457) è una delle sante più venerate. Beatificata da papa Urbano VIII nel 1628, è stata proclamata santa da papa Leone XIII nel 1900.

Figlia unica, fin da giovane Rita avrebbe voluto consacrarsi a Dio. Su insistenza della famiglia, però, sposò un uomo violento, che lei con pazienza riuscì a “convertire”. Dopo la morte del marito e dei due figli, Rita potè seguire la via alla consacrazione, entrando nel monastero dell’Ordine di Sant’Agostino a Cascia.

Santa Rita è considerata la santa degli impossibili perché si ricorre alla sua intercessione nei casi che sembrano disperati.

Papa Francesco ha detto:

Santa Rita da Cascia è donna, sposa, madre, vedova e monaca e insieme modello di vita più che mai valido anche oggi.

Come la rosa, Rita ha saputo fiorire, nonostante le spine che la vita le ha riservato.

Tre frasi attribuite a Santa Rita

Ogni gran peso diventa leggero sotto questo santissimo giogo della dolce volontà di Dio, senza la quale non potresti piacere a Dio, anzi gusteresti l’arra dell’inferno.

Dio è sommo medico, e fa e può e vuole darci le nostre necessità, e la medicina che ci bisogna alla nostra infirmità.

La carità è quello dolce e santo legame, che lega l’anima col suo creatore: ella lega Dio nell’uomo, e l’uomo in Dio.

