Devastante incendio a Leini: muore donna, il fratello si lancia dal balcone

Un devastante incendio costato la vita a una donna è avvenuto questa mattina a Leini, in provincia di Torino. Un uomo è invece rimasto intossicato. L’incendio è scoppiato in un’abitazione di via Don Murialdo.

A perdere la vita è stata Maria Giuseppina Zappatore di 64 anni, il fratello 65enne è rimasto intossicato. L’uomo, Michele, per salvarsi, si è lanciato dal balcone del primo piano. Ferito e intossicato l’uomo è stato medicato dal personale del 118 e trasportato al Giovanni Bosco. Non è in pericolo di vita.

Sul posto i vigili del fuoco, il personale sanitario e i carabinieri per le indagini del caso. Toccherà ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Leini fare luce sulle cause dell’incendio.