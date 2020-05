Qualiano, spaventoso incidente sull’asse mediano: auto carambola nel canale di scolo. Video

Spaventoso incidente poco fa sull’Asse Mediano, lungo la rampa d’accesso di via Santa Maria a Cubito, uscita Qualiano – Auchan. In circostanze ancora da chiarire una macchina è carambolata oltre il guardrail e si è ribaltata dopo un volo di diversi metri finendo in un canale di scolo.

E’ ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Probabilmente la velocità sostenuta e l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia hanno contributo a far perdere il controllo della vettura al conducente. L’automobilista è rimasto ferito ma non si conoscono le sue condizioni. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi del caso. L’accesso all’asse mediano da via Santa Maria a Cubito è stato provvisoriamente interdetto alla circolazione stradale. Di seguito il video apparso sulla pagina di Radio Svago Web.