Incidente sull’A1, camion perde il controllo e si ribalta: ambulanza sul posto

Terribile incidente sull’A1 Roma-Napoli, all’uscita di Villa Literno, dove un camion ha perso il controllo e si è ribaltato sulla carreggiata.

Incidente sull’A1, camion perde il controllo e si ribalta

Al momento non è ancora chiara la dinamica del sinistro stradale. Non si esclude che il conducente possa aver perso il controllo del camion a causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia. Pare non siano coinvolte altri veicoli nell’incidente.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per effettuare i rilievi del caso. Presente anche un’ambulanza del 118 per prestare le prime cure al ferito. Al momento il traffico è paralizzato creando lunghissime code.