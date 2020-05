Campania, bonus affitti 2019: pubblicata la graduatoria

La Regione Campania ha pubblicato le graduatorie provvisorie del bando fitti 2019. Sul sito della regione si legge che “sono state approvate le graduatorie provvisorie delle domande ammissibili, comprensive sia di quelle di fascia A sia di quelle di fascia B, redatte per tutti i comuni interessati e riportate per i quattro gruppi di comuni di cui al Bando.

Graduatoria Comune di Napoli;

Graduatoria Comuni con popolazione superiore a 50.000,00 abitanti;

Graduatoria Comuni con popolazione compresa tra 50.000 e i 20.000 abitanti;

Graduatoria Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti.

Bando fitti 2019, la graduatoria

Il primo Bando, relativo all’annualità 2019, ha registrato 65.254 domande. La graduatoria provvisoria, dopo i 15 giorni riservati alla presentazione di eventuali opposizioni, diventerà definitiva consentendo ai Comuni, cui nel frattempo la Regione trasferirà i fondi, di liquidare il contributo ai beneficiari. Si tratta di oltre 13 milioni ai quali si aggiungono altri circa 12, relativi all’annualità 2020, per i quali è già stata data l’autorizzazione per assegnarli attraverso lo scorrimento della graduatoria in corso.

Al secondo Bando, finalizzato ad intercettare le situazioni di criticità emerse nei mesi scorsi, sono pervenute 46.417 istanze, provenienti da 475 comuni della Campania. In base al numero delle domande pervenute, la Regione ha ripartito il Fondo di 6,5 milioni. Sempre nei prossimi giorni, trasferirà ai Comuni le risorse assegnate. Avendo stabilito di procedere ai controlli sulle autodichiarazioni presentate dai cittadini anche successivamente, l’erogazione da parte dei Comuni potrà essere, in questo caso, ancora più rapida.

Gli elenchi

Inoltre il Decreto ha approvato l’elenco delle domande anomale (Allegato B), l’elenco delle domande escluse (Allegato C) e lo schema di riparto tra i comuni del budget assegnato in proporzione al relativo fabbisogno derivante dalla somma dei soli contributi ammissibili (Allegato D).

A questo link è possibile trovare tutte le graduatorie.

Leggi anche: Contributi a sostegno della casa in Campania: i bonus della Regione per fitti e mutui